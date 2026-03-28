自身の愛媛県西条市職員へのパワハラ問題などを巡り、不信任決議を突きつけた市議会を解散せず、２９日に失職することを選択した高橋敏明市長（６７）は２７日、市役所で記者会見を開いた。５月中旬までに実施される出直し市長選に立候補することを表明し、「市民からの信任を得られたら、（これまでの）１年４か月で築いてきた流れをさらに前に進めていきたい」と述べた。医師で元愛媛大教授の高橋市長は２０２４年１１月の市