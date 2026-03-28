女優の尾碕真花（25）が28日、都内で2026年度カレンダーの発売記念イベントを行った。今回は赤、ピンク、水色、黄色、白、紫の6色をテーマに撮影。お気に入りは、ワンピース姿で椅子に腰掛けた4月カットだという。テーマにピンクを選んだ理由についても「ピンクが1番好きなんです。小さい時からプリンセスになりたい願望があって、だからピンクや可愛らしいものが好きなんです」と明かした。尾碕は高知県出身で、高校生の時