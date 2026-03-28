俳優の西垣匠（しょう＝２６）が２８日、都内で行われた「西垣匠ＣＡＬＥＮＤＡＲ２０２６−２０２７」（小学館）の発売記念取材会を開催した。今作はファッション誌「ＣａｎＣａｍ」とタッグを組み、ファッションをテーマに撮り下ろして、ボイスメッセージも聞けるようにした。彼氏感たっぷりに仕立て、月ごとに違う１２パターンの衣装のカットを掲載。「ちょっと、おしゃれに攻めてみようと思って。僕も今年、２７歳にな