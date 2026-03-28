広島市のビル屋上に設置された看板に、何者かによる落書きが見つかった。現場は人がやっと立てるような狭い場所で、落書きの作業はかなりの危険行為だったとみられる。警察は犯人の特定を進めつつ、器物損壊の疑いも視野に調査を進めているという。7階建てビルの屋上に謎の落書き広島市の繁華街で23日午後、何かを見つめるように空を見上げる警察官の姿があった。その頭上で撮影されたのは、屋上に設置された看板に書かれた「落書