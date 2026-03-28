豊川用水の深刻な渇水を受け、西三河の矢作川から水の供給を受ける緊急導水が始まりました。 【写真を見る】深刻な渇水が続く豊川用水 矢作川からの「緊急導水」始まる 災害支援用連絡管を使って水を供給 愛知県の東三河の5つの市に水を供給する豊川用水の水源・宇連ダムでは貯水率がわずかに回復したものの、27日午後3時時点で0・5%となっています。 こうした状況を受け、きょう午前9時、災害支援用の連絡管「幸田蒲郡線」を使