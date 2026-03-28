なにわ男子の長尾謙杜（23）が28日、京都・太秦映画村の第1期リニューアル・オープニングセレモニーに参加した。長尾は映画「木挽町のあだ討ち」の撮影で太秦映画村を経験済み。熱心なファン約1200人が取り囲む中、さっそうと映画村を練り歩いた。「小さい頃から映画村には遊びに来ました。今は食べるところも充実して、世界に誇れる観光名所になったと思います。昔から忍者にあこがれていたので、いつか忍者の役をやってみたいで