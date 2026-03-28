イングランド代表とウルグアイ代表の親善試合で、サッカー界の常識を覆す大失態が起きた。ウェンブリーで行われた一戦で、ウルグアイ代表のマヌエル・ウガルテが2枚のイエローカードを提示されながらも退場処分を免れるという、不可解な判定が下されたのだ。2006年ワールドカップで起きた「3枚目のイエローでようやく退場」という伝説の誤審を彷彿とさせる展開として、大きな話題となっている。事件が起きたのは試合終盤、ベン・ホ