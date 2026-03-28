ルーニー・バルドグジのバルセロナでの日々は、順調とは言い難い。バルドグジは当時16歳だった2021年にFCコペンハーゲンでプロデビューを果たし、昨年夏に4年契約でバルセロナに加入した。しかし、左利きで右サイドでのプレイを得意とするアタッカーという彼の特長は、チームの絶対的主軸であるラミン・ヤマルと完全に被っている。そのため、今シーズンのラ・リーガでは16試合に出場しているものの終盤での途中投入が多く、出場時