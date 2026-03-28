国際親善試合、イングランド代表とウルグアイ代表の対戦は1-1のドローに終わった。81分に交代出場のDFベン・ホワイトがゴールを決め、接戦は決着したかに見えたが、アディショナルタイムにそのホワイトがフェデリコ・ビニャスへのファウルをとられPKを献上。これをフェデリコ・バルベルデに決められて勝利を逃した。3年半ぶりに代表キャップを記録したホワイトは、カタールW杯で代表を途中離脱する事件を起こしていたことでファン