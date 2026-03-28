今シーズンも終盤に差し掛かりつつある中、バルセロナではロベルト・レヴァンドフスキの去就が未だに定まっていない。バルセロナとの契約は、今年6月末まで。しかし現時点でも契約延長は発表されておらず、レヴァンドフスキ本人も「バルセロナでの今後については何も変わっていない。何が自分にとってベストなのか、時間をかけて決める」と現地メディアの取材に対して発言し、熟慮する姿勢を打ち出している。レヴァンドフスキが時