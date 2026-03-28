通勤電車「1形式ずつ撮影会」第4弾小田急電鉄は、2026年4月29日（水・祝）に「小田急通勤車両図鑑-4-4000形撮影会」を海老名車両基地で開催します。【画像】これが「4000形撮影会」の概要ですこのイベントは通勤電車を1形式ずつ、じっくりと撮影できる撮影会の第4弾。2025年6月の1000形撮影会、2025年7月の2000形撮影会、2025年9月の3000形撮影会に続くものとなります。細部にわたって撮影ができるため、模型製作の資料作り