サッカー日本代表は２８日（日本時間２９日午前２時）、英国のグラスゴーでスコットランド代表との国際親善試合に挑む。今遠征は、６月開幕の北中米Ｗ杯のメンバー発表前最後の活動となる。ＦＩＦＡランク１９位の日本に対して、スコットランドは同３８位。３１日（日本時間４月１日）に控えるイングランド戦は、主力選手を中心に起用することが見込まれるため、スコットランド戦は代表経験が浅い選手や当落線上の選手にとって