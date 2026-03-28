◆米女子プロゴルフツアーフォード選手権第２日（２７日、アリゾナ州ワールウインドＧＣ＝６６７５ヤード・パー７２）第２ラウンドが行われ、６位で出た勝みなみ（明治安田）は７バーディー、１ボギーの６６と伸ばし、通算１３アンダーで首位と３打差の３位に浮上した。岩井千怜（ちさと、ホンダ）と古江彩佳（富士通）は通算１１アンダーの８位。吉田優利（エプソン）と馬場咲希（サントリー）は８アンダーの２３位に並