俳優の仲野太賀が２８日、都内で行われたダブル主演映画「ストリートキングダム自分の音を鳴らせ。」（田口トモロヲ監督）の公開記念舞台あいさつに峯田和伸、若葉竜也、吉岡里帆、間宮祥太朗、宮藤官九郎らと登壇した。日本のロック史に革命を起こした１９７８年のムーブメントを描いた物語。過激なパフォーマンスをするバンド「解剖室」の未知ヲ役を演じた仲野は司会者から「胸が熱くなった瞬間」を尋ねられ、「若葉竜也」