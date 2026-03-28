ＴＢＳは２８日、日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時、最終回は２０分拡大）の最終回のゲスト出演者を発表。またＮｅｔｆｌｉｘでの全世界配信も決定した。同作は俳優・鈴木亮平が主演し、妻殺しの罪を着せられた洋菓子職人・早瀬（松山ケンイチ）が、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）に顔を変えてリブート（再起動）し、真犯人に迫るサスペンス。２９日放送の最終回で新たに登場する３人は、謎の青年役を演じる俳優の大西