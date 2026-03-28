◇ア・リーグブルージェイズ 3X―2 アスレチックス（2026年3月27日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発してメジャーデビュー。9回にサヨナラ勝ちのホームを踏むなど、3打数2安打1四球1三振2得点の活躍で勝利に貢献した。岡本は2回のメジャー初打席では空振りの三振。4回、最初の守備機会では詰まったゴロをダッシュしてさばき、ラン