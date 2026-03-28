女優尾碕真花（25）が28日、都内で、26年度カレンダー（わくわく製作所）の発売記念イベント取材に応じた。「色」をテーマに昨秋、都内で撮影した。「全部私の好きな色」という赤、ピンク、水色、黄、紫、白の6色に合わせた衣装でスタイリング。「それぞれのお洋服に沿ってメークも遊んでいただいて、いろんな私を見ていただける」と話した。お気に入りカットはピンクの4月を選んだ。「プリンセス願望があるんですよ、小さい時から