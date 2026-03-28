電気代の節約を意識して、使っていない家電のコンセントをこまめに抜く習慣を続けている方もいるでしょう。一方で、「手間のわりに効果は小さいのではないか」といった話を聞き、実際の節約効果に疑問を持つケースもあります。 このような場合、重要になるのは「コンセントを抜く行為」そのものではなく、「待機電力がどの程度発生しているか」という点です。家電ごとの消費電力や使用状況によって、節約効果は大きく異