大谷翔平投手（３１）が所属するドジャースは２７日（日本時間２８日）にドジャー・スタジアムでダイヤモンドバックスと対戦。０―２と２点ビハインドを追う３回に、一発攻勢で一挙４点を奪い逆転に成功した。一死無走者からフリーランドが右翼席へのソロアーチを放ち、まずは１点差に追い上げると、続く大谷とタッカーが２者連続で四球を選び一、二塁。ここで打席に入ったベッツがカウント１―０からの９７・２マイル（約１５