米女子ゴルフツアーの「フォード選手権」２日目（２７日＝日本時間２８日、アリゾナ州チャンドラ―のワールウインドＧＣ＝パー７２）、１４２位から出た渋野日向子（２７＝サントリー）は３バーディー、ボギーなしの６９で回り、通算２オーバーの１３２位で２戦連続の予選落ちとなった。ウエーティングから滑り込みで出場権をつかんだ渋野は初日７７でブービー発進となった。フェアウエーキープ率が１００パーセントながらも、