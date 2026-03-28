中日のアルベルト・アブレウ投手（３０）が２８日、一軍登録を抹消された。代わって根尾昂投手（２５）が一軍登録された。アブレウは２７日の広島戦（マツダ）に４点リードの９回に登板したが、４安打４失点でわずか１／３回で降板。試合後、井上監督は「ぎっくり腰をやっていたみたい。投げている途中でおかしいというか異変があった。それを早く言ってほしかったんだけど…。ギックリ腰になったら明日は難しいと思う。１日２