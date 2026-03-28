ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」で活躍するライバーのすぎせの、みっこ、Rumiが21日、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン 0(ZERO)〜17LIVE SP〜』に出演した。前列左より：大鶴肥満、Rumi、後列左より：檜原洋平、みっこ、すぎせの○「さすが800人から選ばれた3人」昨年12月から今年1月にかけて行われたアプリ内オーディションイベントで、音楽ライバーを中心とした数多くの参加者の中から、アプリ内イベントの