SHINHWA（神話）・アンディの妻であるイ・ウンジュアナウンサーが、KBSを相手取った賃金訴訟で勝訴した。KBS側は「裁判所の決定を尊重する」との立場を明らかにした。【写真】電撃結婚したアンディと花嫁ソウル南部地裁・民事9単独（キム・ドンヒョン判事）は3月24日、イ・ウンジュがKBSを相手取って起こした賃金請求訴訟で、原告の一部勝訴の判決を下した。裁判所は、KBSがイ・ウンジュに未払い賃金約2億8940万ウォン（約3000万円