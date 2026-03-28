NPB(日本野球機構)は、28日に公示を発表。両先発投手であるオリックス・九里亜蓮投手と、楽天・瀧中瞭太投手が一軍登録されました。前日27日に行われた開幕戦では、打線が猛攻を見せた楽天が大勝。先発マウンドにあがったオリックス・宮城大弥投手をノックアウトするなど、「10-0」で勝利しました。2戦目のマウンドにあがる楽天の先発・瀧中投手は、オープン戦の3試合に先発登板し、0勝1敗。防御率2.84としています。対するオリッ