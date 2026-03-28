「巨人−阪神」（２８日、東京ドーム）２７日の開幕戦で、球団史上初となる新人開幕投手星を挙げた、巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が、メモリアルな１勝から一夜明けて喜びを語った。２７日に行われた阪神との開幕戦では、昨季の二冠・佐藤輝を無安打に封じ込めるなど、６回３安打１失点と堂々デビューを果たした。試合後には「めっちゃうれしい」とプロ初勝利のボールを掲げ、「やったぜ！！って感じです