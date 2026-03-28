テレビアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』がABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠、ＢＳ日テレにて7月より放送されることが決定した。あわせてキービジュアル第1弾とPV第1弾が公開され、追加キャスト8人が解禁となった。【動画】公開された『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』PV原作は、『ぱにぽに』などの人気作を世に送り出してきた、氷川へきるの最新作で、講談社・モーニング・ツーで好