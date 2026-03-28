第2ラウンド、18番でバンカーショットを放つ勝みなみ。通算13アンダーで3位に浮上した＝ワールウインドGC（共同）【チャンドラー（米アリゾナ州）共同】米女子ゴルフのフォード選手権は27日、フェニックス近郊のチャンドラーにあるワールウインドGC（パー72）で第2ラウンドが行われ、6位で出た勝みなみが66と伸ばし、通算13アンダーの131で3位に浮上した。首位とは3打差。65の岩井千怜と66の古江彩佳は通算11アンダーで8位につ