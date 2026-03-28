長野県の北アルプス広域連合は２７日、同連合が運営するごみ処理施設の職員２人が、自宅で出たごみを指定外の袋に入れ、施設敷地内に停車中の収集車に捨てたとして、戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は２５日付。発表によると、２人はともに６０歳代の男性職員で、今年２月２６日朝、可燃ごみの指定袋に入れて処理すべきごみを、指定袋に入れずにそのまま捨てた。この日は収集ごみの検査日で、大町市の集積場で点検してい