アイドルグループ日向坂46・山下葉留花（22）が27日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。お笑いコンビ「ザ・ぼんち」について語った。この日は、ぼんちのぼんちおさむと里見まさとがゲスト。芸歴55年のレジェンド芸人だが、山下は「存じ上げてなくて。すみません」と話した。番組では、ぼんちが1981年に行った、漫才師初の武道館公演の様子を紹介。多くの若い女性客が絶叫しており、山