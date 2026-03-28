仲野太賀（33）が28日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた、銀杏BOYZ峯田和伸（48）と若葉竜也（36）のダブル主演映画「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」公開記念舞台あいさつで開口一番、「服、着てて、すみません」と“公開謝罪”した。仲野は劇中で、19年に亡くなったパンク・ロックバンド、ザ・スターリンのボーカル遠藤ミチロウさんをモデルにした「解剖室」のボーカル未知ヲを演じ、冒頭のライブシーンから全