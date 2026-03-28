並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！数字が少しずつ大きくなっていますが、その「増え方」は一定ではありません。どんなルールが隠されているか、じっくり考えてみてください。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。2, 5, 10, 17, □, 37ヒント：隣り合う数字の「差」を計算してみましょう。3、5、7……と、増える数自体にある法則が隠れています。答えを見る↓↓↓↓↓