中国工業・情報化部によると、中国の1〜2月の通信産業は全体として安定した運営を続けた。電気通信業務総量は増加を維持し、5G、ギガビット光回線、モノのインターネット（IoT）などのインターネットインフラ整備は秩序よく推進され、ユーザー規模は拡大し続け、モバイルインターネットのデータ通信量も高い伸びを維持した。人民網が伝えた。1〜2月の電気通信業務の収入は累計で前年比1．7％減の2904億元（約6兆6700億円）に達した