ティーに特化した「スターバックス ティー ＆ カフェ」は、4月1日（水）から、新作ドリンク「煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り」、「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」、「煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ」を、全国28店舗で発売する。【写真】見た目も爽やか！初夏にぴったりな「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」も■日本茶を楽しむティービバレッジ今回発売されるのは、“煎茶ブレンド”と“