2026年北中米ワールドカップでの大躍進を目論む日本代表にとって、現地３月28日に対戦するスコットランドは、確実に勝っておきたい相手だ。FIFAランキングは単なる指標に過ぎないが、現時点では日本の19位に対し、相手は38位。そういう相手に勝てないと、本大会に向けて不安が募らないとも限らない。ネガティブな要素はできるだけ排除しておきたいところだ。今回の試合会場は、スコットランドの聖地ハムデン・パークで、完全