28日明け方新潟市南区で住宅を焼く火事があり2人が遺体で見つかりました。28日午前4時50分頃、新潟市南区鷲ノ木新田の山田孝史さん(69)の住宅で、「自宅が火事だ」と山田さんが消防に通報しました。火は午前9時すぎに消し止められましたが、この火事で２人が遺体でみつかりました。山田さんは母親(100)と2人で暮らしていて、火事のあと2人と連絡が取れていません。警察と消防で火災の原因を調べると共に身元の確認を急いでいます。