海外フリーエージェント（FA）件をの格取得条件を満たしたロッテの西野勇士投手が28日、ZOZOマリンで取材に応じた。昨季、けがで登録を外れていた期間が故障者特例措置により登録日数に加算され、27日までに権利を取得。心境の変化は「特にない」としつつ、「国内FAの時ももそうですけど、育成から入ってFAが取得できるところまでやれるとは、正直思っていなかったので。手術があったり、積み重ねられない時期もありましたけど