2024年から活動を自粛していた、お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬さん（52）が28日、自身のXを更新。相方の井戸田潤さん（53）との2ショット写真を公開しました。スピードワゴンは27日、東京・渋谷La.mamaで行われたお笑いライブ『ラ・ママ新人コント大会』に出演。小沢さんはXに、井戸田さんとの2ショットとライブ会場の看板を写した2枚の写真とともに、「ラママでスピードワゴン二人で漫才やらせてもらいました。ありがと