「アストロズ２−６エンゼルス」（２７日、ヒューストン）エンゼルスが開幕２連勝を飾った。菊池雄星投手が今季初先発し、五回途中２失点でマウンドを降り勝敗はつかず。それでも打線がトラウトの２試合連続アーチなど一発攻勢でアストロズを押し切った。１点リードの初回に先頭を安打で出塁させ、２死二塁から暴投とオホッピーの悪送球が絡んで１点を失った菊池。直後にロウが勝ち越し３ランを放って迎えた二回は連打で２死