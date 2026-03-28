お笑い芸人のやす子さんが、自身のＸを更新。人生で初めて家庭用ゲーム機を購入したことを明かしました。 【写真を見る】【 やす子 】「人生で初めて家庭用ゲーム機買いました!!嬉しい〜楽しいな〜!!」カービィ・モンハン・ポケモンなど意欲満々やす子さんは「人生で初めて家庭用ゲーム機買いました!!嬉しい〜楽しいな〜!!」と綴り、買ったばかりの『nintendoSwitch2』に、『星のカービィ』のゲームが映し出される画像