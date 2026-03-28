タレントの矢口真里が、印象のガラリと変わった最新ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】矢口真里、ファン驚愕の激変ショット（複数あり）これまでにもInstagramで、日常の様子を発信してきた矢口。2025年7月24日には、番組の企画で挑戦したアニメ『スパイ教室』のアネットのコスプレ姿を公開し、「すごい、これ矢口さん？分からなかった」「誰？って思ったらやぐっちゃんだった」と、その激変ぶりが話題になって