「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は１点を追う三回の第２打席で四球を選んだ。ＡＢＳチャレンジでカウント不利になるも粘って出塁をもぎ取り、ベッツの逆転３ランを呼び込んだ。０−２の三回１死からフリーランドが右翼へ完璧な一撃を放って反撃ののろしをあげた。スタンドが興奮状態の中で打席に入り、初球はインハイのフォーシームに空振り。２球目は内寄りのフォー