漫画配信サイト『週刊コロコロコミック』連載で、アニメ化が決定している『炎の闘球女 ドッジ弾子』のティザーPVが公開されました。TVアニメ「ドッジ弾子」公式サイトhttps://dodge-danko.com/TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』ティザーPV｜2026年7月より放送開始！ - YouTube©こしたてつひろ／小学館／ドッジ弾子製作委員会『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、1989年から1995年にかけて『コロコロコミック』などに連載され、ア