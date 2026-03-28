◆ファーム・リーグ日本ハム―巨人（２８日・鎌ヶ谷スタジアム）巨人は２８日、ファーム・リーグ日本ハム戦のスタメンを発表した。先発は井上温大投手。昨年終盤に発症した左肘痛からの復活を目指し、２月のキャンプは３軍スタートで慎重に段階を踏んできた。１４日のファーム・リーグ開幕戦、オイシックス戦（Ｇタウン）で先発して５回８８球１失点。前回２１日のファーム・リーグＤｅＮＡ戦（横須賀）では先発して最速