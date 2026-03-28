民放出身のフリーアナウンサー第１号として知られる押阪忍（おしざか・しのぶ）さん（享年８９）の妻でタレントの栗原アヤ子さんが２１日に亡くなったことが２８日までに分かった。８５歳だった。長男でラジオＤＪのＤＪＯＳＳＨＹこと押阪雅彦氏が代表取締役を務める芸能事務所「エス・オー・プロモーション」の公式サイトで発表した。葬儀は故人および遺族の意向で近親者のみで執り行ったという。栗原さんは１９９３年に難