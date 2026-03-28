◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２８日、中京競馬場インビンシブルパパ（牡５歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）は、今日着いた関東馬のなかでは一番早く、１０時４７分に無事到着した。周りを見ながら、悠然と歩いて馬房へ。伊藤巧助手は「アメリカにも行ったことがありますし、去年も来ていますからね」と笑顔だった。昨年はＣＢＣ賞を勝ち、続くＢＣターフスプリントで