◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が球団史上初となる新人開幕投手勝利から一夜明けた２８日、心境を語った。東京ドームで練習後に取材対応し、「ホッとしたっていう感じです」と穏やかな笑顔を浮かべた。プロ初登板で偉業を成し遂げた。昨夜はたくさんの祝福のメッセージが届いたといい「かなり来ました。１００（件）は超えています。まだ返し