◆卓球▽ノジマＴリーグ女子プレーオフ決勝（２８日、東京・国立代々木第二体育館）レギュラーシーズン１位の日本生命レッドエルフ（日本生命）と同２位の木下アビエル神奈川（神奈川）の女子のプレーオフ（ＰＯ）決勝が、午後２時に開始予定。両チームの出場選手が発表され、第２試合は日本生命・早田ひな、神奈川・張本美和のエース対決となった。第１試合のダブルスは、日本生命が上沢杏音、笹尾明日香組、神奈川は長崎