【モデルプレス＝2026/03/28】NMB48の新澤菜央が3月26日、自身のInstagramを更新。ミニボトムの私服姿を公開した。【写真】27歳NMB「スタイル抜群」ミニ丈から美脚披露◆新澤菜央、ミニボトム私服から美脚スラリ新澤は「捕まえててね」というコメントと「＃彼女の私服が可愛い」「＃冬コーデ」などのハッシュタグを添え、私服ショットを複数枚投稿。ツインテールにピンクのイヤーマフをつけてグレーのパーカーとミニボトムのセット