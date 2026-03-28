【モデルプレス＝2026/03/28】乃木坂46の筒井あやめが3月27日、自身のInstagramを更新。「B.L.T.」5月号（東京ニュース通信社）の表紙撮影時のオフショットを公開し、話題となっている。【写真】乃木坂人気メン「憧れのスタイル」猫耳×膝上ニットミニワンピ姿◆筒井あやめ、ミニスカワンピからスラリ美脚筒井は「B.L.T. 5月号の表紙を飾らせていただきました」とつづり、撮影時のオフショットや動画を多数投稿。猫耳のついたニッ