あと一品欲しいときにうれしいのが、この『レタスとわかめの塩麹あえ』です。味の決め手は、うまみが凝縮された塩麹と、食欲をそそるごま油のコンビ。これだけで味がピタッと決まるので、調味料をあれこれ量る手間もありません。レタスをちぎって、わかめと一緒にさっとあえるだけ。包丁いらずで5分もあれば完成する、忙しい日の救世主レシピです！『レタスとわかめの塩麹あえ』のレシピ材料（2人分）レタス……1/4個（約100g）生